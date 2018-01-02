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2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri başladı

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri başladı     ANTALYA-() Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Hakemleri ve Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış Semineri, Antalya'nın Belek...

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri başladı

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri başladı    

ANTALYA-()

Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Hakemleri ve Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış Semineri, Antalya'nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Otel'de başladı.
Seminer açılışında bir konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, şunları söyledi:
"Süper Lig'de son 20-25 yıldır rastlanmayan, 7-8 takımın zirve mücadelesine tanık oluyoruz. Böylesi heyecanlı ve çekişmeli maçların oynanmasında hakemlerimizin de katkısı olduğu açıktır. İlk yarıda bazı hatalar yapılmış olsa da genel anlamda başarılı bir performans sergilendi. Üst iki ligimizdeki mücadeleler bunun açık göstergesi. Seminerde özellikle elle oynamalar başta olmak üzere bazı konularda FIFA'nın kural yorumlarına yönelik radikal kararları irdelenecek. Sizlerden, müsabakalarda gösterdiğiniz konsantrasyonu seminer süresince de bekliyoruz. Yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum."
Açılış konuşmasının ardından TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda hatırlatmalar içeren eğitimleri aktardı. UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg öğleden sonra yapılan oturumda yardımcı hakemlere eğitim verdi. İlk günün son oturumunda ise Fiziksel Gelişim Uzmanı Doç.Dr.Ali Kızılet, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr.Tuba Kızılet Bozdoğan ve ekibi hakemlere UEFA 20 sakatlık önleyici testleri uyguladı.
FIFA KOKARTLARI TAKILACAK
A Klasman Hakemleri ile A Klasman Yardımcı Hakemleri'nin de katılacağı ve 7 Ocak 2018 tarihine dek sürecek seminer programı kapsamında 4 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.
FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek. 2018 yılından tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.
 
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