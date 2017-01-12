2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi finalinde Halkbank'ı 3 - 1 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.
2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi finalinde Halkbank'ı 3 - 1 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu
2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi finalinde Halkbank'ı 3 - 1 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.
12 Ocak 2017 Perşembe 21:03
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