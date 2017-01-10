2016-2017 Devre Arası Hakem Semineri'nde 4. gün tamamlandı

Yarın FIFA Kokartları takılacak

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı; Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri devam ediyor.

Seminerin dördüncü günü Yardımcı Hakemlerin kilo ve yağ ölçümü ile başladı. Daha sonra UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen ve MHK Fitness mentörleri Ali Kızılet ile Tuba Kızılet Bozdoğan, Yardımcı Hakemleri sakatlık önleyici testlere tabi tuttu.

MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, Hakemler ve Yardımcı Hakemlere "Elle Oynamalar Geri Besleme" konusunu işledi. Ardından Rosetti ile birlikte UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn W. Larsen, "Sahanın Lideri Olun" konulu sunum yaptı.

UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen'in, hakemlere FIFA Fitness Testi ile kilo-yağ kontrolünün ardından UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, yardımcı hakemlere Web Tabanlı Eğitim konusunu işledi ve dördüncü gün tamamlanmış oldu

YARIN FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

FIFA kokartı takacak hakemler için yarın saat 15.00'te tören düzenlenecek. Ayrıca MHK Eğitimcisi Roberto Rozetti, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkan ve üyelerine, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.

FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

FIFA HAKEMLER:

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler.

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ:

Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan.

FIFA FUTSAL HAKEMLER:

Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik.

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ:

Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten.

FIFA KADIN HAKEMLERİ:

Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay.

FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMLERİ:

Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru.

FIFA FUTSAL KADIN HAKEMİ:

Fatma Özlem Tursun.

ANTALYA / (fotoğraflı)