2000 Yılında Kümeye Gidiyorduk

Olağanüstü genel kurul kararı alan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eski yönetimler zamanında kulübün %49’luk hissesinin satıldığını belirten Muharrem Usta kulübün mali durumunun iç açıcı olmadığını söyledi.

Trabzonspor’un sportif anlamda başarıya ihtiyacı olduğunu belirten Usta “Önce itibarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Ahlak ve erdem her şeyin üzerinde olmalıdır. Sırf başarı elde etmek için insanların her şeyi mubah gördüğü bir koltuk değildir Trabzonspor başkanlık makamı” dedi.

Trabzonspor’u içinde bulunduğu durumdan kurtularak yarınlara daha iyi bir şekilde taşımak için bu basın toplantısını düzenlediğini belirten Muharrem Usta “Ortada çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanları bu konuda aydınlatmak istiyorum” dedi.

Camia olarak Nuri Albayrak yönetimini ibra etmeyerek büyük bir ayıbın altına imza attıklarını belirten Muharrem Usta “Nuri Albayrak döneminde 22 milyon avro olan borç Sadri Bey’in döneminde 75 milyon avro, sonra da İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde 156 milyona çıkıyor” dedi.

Kendi dönemlerinde yönetim anlayışını değiştirmek için adımlar attıklarını aktaran Usta “Şayet bu şekilde devam etseydi kulübün borcu basında konuşulduğu gibi 1,3 katrilyon olurdu. Türkiye’de yeni bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Buna göre yöneticiler aldıkları borcun üzerinde kulübü borçlu çıkarırsa bu miktar yöneticilerden alınsın deniyor. Ama maalesef bu yasa bir türlü çıkmıyor” yorumunda bulundu.

Kulüplerin özellikle yanlış transfer politikası yüzünden borç batağına düştüğünü belirten Muharrem Usta “Şayet yüksek bonservis bedeli ödeyip futbolcu ve menajerlere açıktan paralar ödeniyorsa haliyle borç da yükseliyor” dedi.

Yönetimde bulunduğu dönemde yapılan transferlere de değinen Trabzonspor başkanı bu transferleri Nevzat Aydın ile beraber yaptığını belirterek “Ona ulaşmaya çalıştım. Bu borcu beraber kapatacağımızı söyledim. Eğer kendisi artık görevi bıraktığı için böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyorsa ben burada söz veriyorum borcu kendim kapatacağım” dedi. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları piabet canlı bahis sitesi ve 1xbet online bahis sitesi üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.