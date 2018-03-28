Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

2000 Yılında Kümeye Gidiyorduk

Olağanüstü genel kurul kararı alan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

2000 Yılında Kümeye Gidiyorduk

Olağanüstü genel kurul kararı alan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eski yönetimler zamanında kulübün %49’luk hissesinin satıldığını belirten Muharrem Usta kulübün mali durumunun iç açıcı olmadığını söyledi.

Trabzonspor’un sportif anlamda başarıya ihtiyacı olduğunu belirten Usta “Önce itibarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Ahlak ve erdem her şeyin üzerinde olmalıdır. Sırf başarı elde etmek için insanların her şeyi mubah gördüğü bir koltuk değildir Trabzonspor başkanlık makamı” dedi.

Trabzonspor’u içinde bulunduğu durumdan kurtularak yarınlara daha iyi bir şekilde taşımak için bu basın toplantısını düzenlediğini belirten Muharrem Usta “Ortada çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanları bu konuda aydınlatmak istiyorum” dedi.

Camia olarak Nuri Albayrak yönetimini ibra etmeyerek büyük bir ayıbın altına imza attıklarını belirten Muharrem Usta “Nuri Albayrak döneminde 22 milyon avro olan borç Sadri Bey’in döneminde 75 milyon avro, sonra da İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde 156 milyona çıkıyor” dedi.

Kendi dönemlerinde yönetim anlayışını değiştirmek için adımlar attıklarını aktaran Usta “Şayet bu şekilde devam etseydi kulübün borcu basında konuşulduğu gibi 1,3 katrilyon olurdu. Türkiye’de yeni bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Buna göre yöneticiler aldıkları borcun üzerinde kulübü borçlu çıkarırsa bu miktar yöneticilerden alınsın deniyor. Ama maalesef bu yasa bir türlü çıkmıyor” yorumunda bulundu.

Kulüplerin özellikle yanlış transfer politikası yüzünden borç batağına düştüğünü belirten Muharrem Usta “Şayet yüksek bonservis bedeli ödeyip futbolcu ve menajerlere açıktan paralar ödeniyorsa haliyle borç da yükseliyor” dedi.

Yönetimde bulunduğu dönemde yapılan transferlere de değinen Trabzonspor başkanı bu transferleri Nevzat Aydın ile beraber yaptığını belirterek “Ona ulaşmaya çalıştım. Bu borcu beraber kapatacağımızı söyledim. Eğer kendisi artık görevi bıraktığı için böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyorsa ben burada söz veriyorum borcu kendim kapatacağım” dedi. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları piabet canlı bahis sitesi ve 1xbet online bahis sitesi üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314