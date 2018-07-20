20 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
18:00 Beşiktaş - Krasnodar
Siyah-Beyazlı ekip hazırlık maçıyla Avusturya kampını tamamlayacak.
GALATASARAY
11:00 - 18:30 Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR
19:00 Trabzonspor - Spartak Moskova
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-Lacivertli ekip Feyenoord maçının hazırlıklarına başlayacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
18:00 Başakşehir - Akhmat Grozny
GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başlayacak (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)
U19 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
20:30 Türkiye - Fransa