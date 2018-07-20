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20 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 18:00 Beşiktaş - Krasnodar Siyah-Beyazlı ekip hazırlık maçıyla Avusturya kampını tamamlayacak. GALATASARAY 11:00 - 18:30 Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. TRABZONSPOR 19:00 Trabzonspor...

20 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
18:00 Beşiktaş - Krasnodar
Siyah-Beyazlı ekip hazırlık maçıyla Avusturya kampını tamamlayacak.

GALATASARAY
11:00 - 18:30 Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR
19:00 Trabzonspor - Spartak Moskova

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-Lacivertli ekip Feyenoord maçının hazırlıklarına başlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
18:00 Başakşehir - Akhmat Grozny

GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başlayacak (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)

U19 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 
20:30 Türkiye - Fransa

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