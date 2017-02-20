20 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA ŞİKE VE KUMPAS

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda bugün başlıyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dava için Silivri'ye geldi (GÖRÜNTÜLÜ)

ADVOCAAT BİLMECESİ

Kasımpaşa beraberliğinden sonra, "Yönetim benden daha iyi hoca bulacaksa hemen getirsin" sözleri, camiaya bomba gibi düştü. Advocaat bunu daha önce de söylemişti. Şimdi gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Çarşamba günü oynanacak Avrupa kupası maçından ters bir sonuç çıktığı taktirde,Hollandalı hocanın gidişi hızlanabilir.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Akhisar galibiyetiyle en yakın takipçisi ile arasını 4 puan açan Siyah-Beyazlılarda yeni hedef Perşembe günkü Avrupa kupası rövanş maçı, ardından Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi. Teknik Direktör Şenol Güneş, "Rehavet diye bir kelime bizim futbol kitabımızda yoktu" dedi.

GALATASARAY TEMPO ARTACAK

Igor Tudor, Rizespor beraberliğinden sonra, "Bu takımda yükseliş için gereken ışık var. Var gücümüzle Beşiktaş derbisine hazırlanıyoruz" dedi. Gözler Bruma'da. Portekizli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı şimdilik net değil. Sakat oyuncuların tedavisi sürüyor.

SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1.LİG

18.30 Denizlispor - Sivasspor

18.30 Gaziantep B.Ş. - Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Hapoel Beer Sheva maçı hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Krosnadar maçı hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY

Beşiktaş derbisi hazırlıkları

EFELER LİGİ

19.00 Fenerbahçe- Beşiktaş (Metro Enerji Arena)