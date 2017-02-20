20 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA ŞİKE VE KUMPAS
"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda bugün başlıyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dava için Silivri'ye geldi (GÖRÜNTÜLÜ)
ADVOCAAT BİLMECESİ
Kasımpaşa beraberliğinden sonra, "Yönetim benden daha iyi hoca bulacaksa hemen getirsin" sözleri, camiaya bomba gibi düştü. Advocaat bunu daha önce de söylemişti. Şimdi gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Çarşamba günü oynanacak Avrupa kupası maçından ters bir sonuç çıktığı taktirde,Hollandalı hocanın gidişi hızlanabilir.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Akhisar galibiyetiyle en yakın takipçisi ile arasını 4 puan açan Siyah-Beyazlılarda yeni hedef Perşembe günkü Avrupa kupası rövanş maçı, ardından Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi. Teknik Direktör Şenol Güneş, "Rehavet diye bir kelime bizim futbol kitabımızda yoktu" dedi.
GALATASARAY TEMPO ARTACAK
Igor Tudor, Rizespor beraberliğinden sonra, "Bu takımda yükseliş için gereken ışık var. Var gücümüzle Beşiktaş derbisine hazırlanıyoruz" dedi. Gözler Bruma'da. Portekizli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı şimdilik net değil. Sakat oyuncuların tedavisi sürüyor.
SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
TFF 1.LİG
18.30 Denizlispor - Sivasspor
18.30 Gaziantep B.Ş. - Yeni Malatyaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Hapoel Beer Sheva maçı hazırlıklarına başlayacak
FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Krosnadar maçı hazırlıklarına başlayacak
GALATASARAY
Beşiktaş derbisi hazırlıkları
EFELER LİGİ
19.00 Fenerbahçe- Beşiktaş (Metro Enerji Arena)