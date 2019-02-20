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20 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU 16.40 Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak. 17.00 Rusya ekibi son çalışmasını yapacak. 18.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolcusu basın toplantısı...

20 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
16.40 Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Rusya ekibi son çalışmasını yapacak.
18.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
18.30 Sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamlayacak.

BENFICA - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
14.00 Benfica, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Sarı kırmızılı ekip, Benfica maçının son çalışmasını yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi
- Son 16 Turu
23.00 Atletico Madrid - Juventus  
23.00 Schalke 04 - Manchester City  

UEFA Avrupa Ligi
- Son 32 Turu
20.00 Sevilla (1) - (0) Lazio  

BEŞİKTAŞ
11.00 Büyük Beşiktaş Yürüyüşü platformu basın açıklaması yapacak.

VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17.00 Uralochka - NTMK Ekaterinburg - Eczacıbaşı VitrA
19.00 Fenerbahçe Opet - Dinamo Moskova
21.00 Allianz MTV Stuttgart - Vakıfbank
- Efeler Ligi
13.00 Galatasaray - Arhavi Bld.
17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Maliye Piyango
18.30 Halkbank - İstanbul BBSK
18.30 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne

BASKETBOL
- Euroleague Kadınlar
18.00 Hatay BŞB - Dynamo Kursk
21.00 Carolo Basket - Fenerbahçe

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