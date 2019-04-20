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20 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG  16.00 Akhisarspor - Antalyaspor   16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor   19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor  19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor   SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 14.00 Giresunspor...

20 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor  
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor 
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor  

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 Giresunspor - Abalı Denizlispor  
14.00 Ümraniyespor - Eskişehirspor  
19.30 Gençlerbirliği - İstanbulspor  

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 
15.00 Sarı lacivertli ekip, Alanya'ya hareket edecek.
16.00 Takımın Antalya'ya varışı 

AVRUPA'DAN FUTBOL
13.30 Parma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
14.00 Celta Vigo - Girona (Okay Yokuşlu - Emre Mor)
16.00 Udinese - Sassuolo (Merih Demiral)
16.30 Augsburg - Stuttgart (Ozan Kabak)
16.30 Bayern München - Werder Bremen (Nuri Şahin)
17.00 Huddersfield Town - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
21.30 Inter - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
17.30 Türk Telekom - Afyon Belediyespor
20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Galatasaray  -  Hatay BŞB
16.15 Beşiktaş - Fenerbahçe

BİSİKLET
- 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Bursa - Kartepe etabı koşulacak.

GÜREŞ
- Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Kemer'de devam ediyor.

BADMİNTON
- Badminton şampiyonası Ankara'da devam ediyor.

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