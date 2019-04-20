20 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 Giresunspor - Abalı Denizlispor
14.00 Ümraniyespor - Eskişehirspor
19.30 Gençlerbirliği - İstanbulspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Sarı lacivertli ekip, Alanya'ya hareket edecek.
16.00 Takımın Antalya'ya varışı
AVRUPA'DAN FUTBOL
13.30 Parma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
14.00 Celta Vigo - Girona (Okay Yokuşlu - Emre Mor)
16.00 Udinese - Sassuolo (Merih Demiral)
16.30 Augsburg - Stuttgart (Ozan Kabak)
16.30 Bayern München - Werder Bremen (Nuri Şahin)
17.00 Huddersfield Town - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
21.30 Inter - Roma (Cengiz Ünder)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
17.30 Türk Telekom - Afyon Belediyespor
20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Galatasaray - Hatay BŞB
16.15 Beşiktaş - Fenerbahçe
BİSİKLET
- 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Bursa - Kartepe etabı koşulacak.
GÜREŞ
- Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Kemer'de devam ediyor.
BADMİNTON
- Badminton şampiyonası Ankara'da devam ediyor.