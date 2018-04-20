Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

20 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor BEŞİKTAŞ 11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak. Derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu...

20 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor

BEŞİKTAŞ
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
Derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.

GALATASARAY
10.00 Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili TFF'ye itirazda bulunacak.
18.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE
- Antalyaspor maçının ilk çalışması yapılacak.
- Fenerbahçe yönetimi, derbi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Altınordu - Grandmedical Manisaspor

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi Play-off Serisi -
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria Gasteiz 
- Kadınlar Avrupa Ligi Yarı Finali -
21.00 Uniqa Sopron - Yakın Doğu Üniversitesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314