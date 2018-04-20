20 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor
BEŞİKTAŞ
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
Derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili TFF'ye itirazda bulunacak.
18.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
- Antalyaspor maçının ilk çalışması yapılacak.
- Fenerbahçe yönetimi, derbi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Altınordu - Grandmedical Manisaspor
BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi Play-off Serisi -
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria Gasteiz
- Kadınlar Avrupa Ligi Yarı Finali -
21.00 Uniqa Sopron - Yakın Doğu Üniversitesi