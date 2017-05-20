20 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 84-75 yenen sarı-lacivertliler, üst üste 2. kez finale yükseldi. Fenerbahçe, 21 Mayıs Pazar günü finalde Olympiakos'a karşı saat 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek
11.30 - THY Euroleague finalist iki takımın basın toplantısı gerçekleşecek (Sinan Erdem)
20.00 kokteyl, 21.30 - THY Euroleague ödül töreni gerçekleşecek (Çırağan Sarayı)
SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
TFF 1. LİG
Ligde bugün 18.30'da başlayacak 34. ve son hafta maçları şöyle:
Boluspor-Manisaspor (Bolu Atatürk)
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor (Kalyon Arena)
Şanlıurfaspor-Elazığspor (Şanlıurfa GAP Arena)
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor (Mersin)
Samsunspor-Bandırmaspor (Samsun 19 Mayıs)
Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI
Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, basketbol, atlama, güreş, masa tenisi, tenis, voleybol, wushu müsabakaları yapılacak
Oyunların 8. günü gündüz bölümünde Türkiye, atletizm-para atletizm branşında iki altın madalya kazandı