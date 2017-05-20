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20 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 84-75 yenen sarı-lacivertliler, üst üste 2. kez finale yükseldi. Fenerbahçe, 21 Mayıs Pazar günü finalde Olympiakos'a karşı saat 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek 11.30...

20 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 84-75 yenen sarı-lacivertliler, üst üste 2. kez finale yükseldi. Fenerbahçe, 21 Mayıs Pazar günü finalde Olympiakos'a karşı saat 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek
11.30 - THY Euroleague finalist iki takımın basın toplantısı gerçekleşecek (Sinan Erdem) 
20.00 kokteyl, 21.30 - THY Euroleague ödül töreni gerçekleşecek (Çırağan Sarayı) 

SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) 

TFF 1. LİG
Ligde bugün 18.30'da başlayacak 34. ve son hafta maçları şöyle:
Boluspor-Manisaspor (Bolu Atatürk)
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor (Kalyon Arena)
Şanlıurfaspor-Elazığspor (Şanlıurfa GAP Arena)
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor (Mersin)
Samsunspor-Bandırmaspor (Samsun 19 Mayıs)
Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI 
Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, basketbol, atlama, güreş, masa tenisi, tenis, voleybol, wushu müsabakaları yapılacak 
Oyunların 8. günü gündüz bölümünde Türkiye, atletizm-para atletizm branşında iki altın madalya kazandı

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