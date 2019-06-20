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20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR (ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek ''2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' "Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya...

20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek
''2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz''
"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık''
''Bayanlarımız dünyanın gündeminde''

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek
''Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk''
''2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz''

BASKETBOL
10:30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Medya Günü' düzenleyecek 

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
19:00 Hollanda - Kanada
19:00 Kamerun - Yeni Zelanda
22:00 İsveç - ABD
22:00 Tayland - Şili

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
-Bayanlar
16:00 Belçika - İtalya
19:00 Türkiye - Brezilya
 

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