20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR
(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek
''2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz''
"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık''
''Bayanlarımız dünyanın gündeminde''
(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek
''Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk''
''2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz''
BASKETBOL
10:30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Medya Günü' düzenleyecek
KADINLAR DÜNYA KUPASI
19:00 Hollanda - Kanada
19:00 Kamerun - Yeni Zelanda
22:00 İsveç - ABD
22:00 Tayland - Şili
VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
-Bayanlar
16:00 Belçika - İtalya
19:00 Türkiye - Brezilya