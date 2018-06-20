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20 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Semih Erden, Ukrayna ve İsveç ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. "Wilbekin bizim için artı bir enerji olacak" "Her...

20 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Semih Erden, Ukrayna ve İsveç ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
"Wilbekin bizim için artı bir enerji olacak"
"Her maça kazanmak için çıkacağız"

(ÖZEL) Türkiye U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer: "25 yıl sonra kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
"Oyuncuların yukarı çıkmakta zorluk çektiklerini düşünüyorum"

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK
13.00 UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 Sezonu 1'inci ve 2'nci ön eleme turlarının kura çekimi yapılacak. Temsilcimiz Beşiktaş da 2'nci ön elemedeki rakibini bekleyecek.
2'nci eleme turunda ilk maçlar 26 Temmuz Perşembe, ikinci maçlar ise 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BURSASPOR
11:00 Başkan Ali Ay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

DÜNYA KUPASI
15:00 Portekiz - Fas
18:00 Uruguay - Suudi Arabistan
21:00 İran - İspanya

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