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20 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sevgi Çınar: Benim bebek oyuncaklarım değil, futbol toplarım vardı Elbistan'da öğretmen, Beşiktaş'ta kadın futbol takımının yıldızı "Hem futbol hem öğretmenlik zor oluyor ancak iki işi de sevdiğim için bu şekilde devam...

SPOR 20.12.2019, 09:32
20 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sevgi Çınar: Benim bebek oyuncaklarım değil, futbol toplarım vardı
Elbistan'da öğretmen, Beşiktaş'ta kadın futbol takımının yıldızı
"Hem futbol hem öğretmenlik zor oluyor ancak iki işi de sevdiğim için bu şekilde devam ediyorum"
"Okulumuzdaki yetenekli öğrencilerin benim gibi olmasını istiyorum"
"Yetenekli insanlar, birilerinin elinden tutmasını bekliyor, o kişi umarım ben olacağım"
"Makyaj güneşli günlerde sıkıntı olmuyor, ancak yağmurlu havada makyaj yapamıyorum"
"Çok yetenekli öğrenciler var ama imkan bulamıyorlar"
"Milli takıma yeni 'sevgi'ler yetiştiriyor"
"Geçen yıl olduğu gibi bu sene de şampiyon olacağız"

(ÖZEL) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2019 yılında madalya sayımız yüzde yüz arttı
"Üç sporcuyla kotanın içindeyiz"
"Alt yapıyı 2024'e hazırlıyoruz"
"Kulüplere malzeme desteği sağlıyoruz"
"Avrupa'da dikkat çekiyoruz"

ZTK SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ
12.00 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

SÜPER LİG
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

TFF 1. LİG
19.00 Adana Demirspor - Cesar Grup Ümraniyespor

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY
15.00 Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı için özel uçakla İzmir'e gidecek.
16.00 Takımın kentte karşılanışı.

BASKETBOL
- Euroleague
20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

AVRUPA LİGLERİ
22.45 Fiorentina - Roma (Cengiz Ünder)

GÜREŞ
17.00 Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmaları takip edecek.

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6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
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