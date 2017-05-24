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2. Uluslararası yoga koreografi yarışması İstanbul'da yapılacak

İstanbul () Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf'ın "Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların temelidir" ifadeleriyle başlattığı akım giderek büyürken ülkemizde de Yoga turnuva ve şampiyonaları düzenlenmeye başlandı. 27...

2. Uluslararası yoga koreografi yarışması İstanbul'da yapılacak

İstanbul () Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf'ın "Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların temelidir" ifadeleriyle başlattığı akım giderek büyürken ülkemizde de Yoga turnuva ve şampiyonaları düzenlenmeye başlandı.
27 Mayıs 2017 cumartesi günü gerçekleşecek 2. Uluslararası Yoga Koreografi Turnavası ile Yoganın bir sporcu disiplini dahilinde uygulanması, özverili çalışma ve paylaşımı ile ortaya çıkan görsel bir ziyafet sunulacak. Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) katkılarıyla düzenlenecek Turnuva, Yogayı her yaşın sporu olarak tanıtmak, sevdirmek, yaymak, faydalandırmak amaçlarını taşıyor. 
UYF Başkanı Akif Manaf yaptığı açıklamada; "Yoga yarışması ülkemiz için her ne kadar yeni bir olay olsa da Yoga alanında uluslararası düzeyde pek çok yarışma hali hazırda mevcut, ulusal ve uluslararası düzeylerde şampiyonluklar düzenlenmektedir. Yarışmalar sporu ve sporcuları disiplin ve düzenli uygulama konusunda motive eden ve güçlendiren etkinliklerdir. Kim ne derse desin Yoga spordur ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Binlerce yıldır Yoga pek çok bencil amaç için kullanıldı, suistimal edildi ama artık UYF desteği ile yapılan etkinliklerle de Yoga kendi gerçek değerine tekrar kavuşacaktır. UYF'nin varlık nedeni, amacı ve tüm faaliyetleri insan sağlığı ve gelişimi için en kadim yöntem olan Yogaya herkesin hayatında bir yer vermesini sağlamak ve böylece sağlıklı ve mutlu bir topluma kavuşmaktır. Aynı zamanda Yoga, insanı kendinden geçiren ve kendine getiren evrensel bir danstır. Sporcu Yoga duruşlarındaki maharetini gösterirken Yogayı dans etmektedir. İşte UYF'nin düzenlediği yarışmalar da bundan ibarettir; yogayı dans etmektir" dedi.
Turnuvayı düzenleyen Yoga severler, sporun belirli disiplin dahilinde yapıldığında başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, doğal disiplini ortaya çıkardığını belirtiyorlar. 

(fotoğraflı) 
 

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