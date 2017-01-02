2 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, 5 günlük iznin ardından kamp yapmak üzere Antalya'ya gidecek
12.30 Beşiktaş, Antalya'ya inecek
TRABZONSPOR
Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına Gloria Sports Arena'da başlayacak
GENÇLERBİRLİĞİ
Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı hazırlıklarına Belek Regnum Otel'de başlayacak
KASIMPAŞA
Lacivert-beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarına Serik Kaya Palazzo Otel'de start verecek
Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi Talat Tunçalp'in cenazesi, Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
19:00 Fenerbahçe - Anadolu Efes
21:00 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş