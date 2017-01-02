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2 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor BEŞİKTAŞ 11.30 Siyah-beyazlılar, 5 günlük iznin ardından kamp yapmak üzere Antalya'ya gidecek 12.30 Beşiktaş, Antalya'ya inecek TRABZONSPOR Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına...

2 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, 5 günlük iznin ardından kamp yapmak üzere Antalya'ya gidecek

12.30 Beşiktaş, Antalya'ya inecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına Gloria Sports Arena'da başlayacak

GENÇLERBİRLİĞİ

Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı hazırlıklarına Belek Regnum Otel'de başlayacak

KASIMPAŞA

Lacivert-beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarına Serik Kaya Palazzo Otel'de start verecek

Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi Talat Tunçalp'in cenazesi, Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

19:00 Fenerbahçe - Anadolu Efes

21:00 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş

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