Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

2 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Kayserispor - Fenerbahçe BEŞİKTAŞ 17.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. GALATASARAY Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak FENERBAHÇE 12.00...

2 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ
17.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarlarıyla buluşacak

SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Adanaspor - Samsunspor
18:00 Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor

AVRUPA LİGLERİ
21:30 Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

BOKS
13:30 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası yarışan Milli takımlar yurda dönüyor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314