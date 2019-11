Volkan Can: Kulüplerimizin haklarını savunmamız lazım

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,() -



2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can oldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Olağan Üstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Kırklarelispor Kulübü'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Genel kurula TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de görevli kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı.



"BİRLİKTE DAİMİLİK OLDUĞU SÜRECE BAŞARI GELİYOR"



2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can, seçimin ardından Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Can, alt liglerde yer alaan kulüplerin hakkını sonuna kadar savunacağını belirtirken, "Öncelikle genel kurulumuzun tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyorum. Bu Kulüpler Birliği 2'nci ve 3'üncü ligler için çok önemli bir birlik. Bu birlikte daimilik olduğu sürece başarı geliyor. Kulüplerimizin haklarını savunmamız lazım, 1-2 seneden beri bir boşluğumuz vardı. Şimdi bu derneğimizi yeniden oluşturduk, inşallah bu dernek, kulüplerimizin altyapıdan yetiştirdikleri futbolcularla beraber üst ligleri zorlayacak ve ekonomik anlamda da yardımları alacak bir dernek olacaktır. Onun için yarından itibaren ilk önce federasyon başkanımız, sonra spor bakanımız ve Spor Toto teşkilat başkanımızdan alacağımız randevularla kulüplerimizin gelirlerini bir nebze daha artırabilirsek ne mutlu bizlere. Bunun için başkanlarıma, bana bu genç yaşımda bu yetkiyi verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu görevin de altından kalkmak nasip olur" şeklinde konuştu.



"FUTBOLCULARLA TEK TİP SÖZLEŞME PLANLIYORUZ"



Yeni göreviyle birlikte öncelikli planlarının alt liglerde tek tip futbolcusu sözleşmesi olduğuna değinen Can, "İlk önce bizim lisanslarla, futbolcularla ilgili belgeleri tek tip hale getirip federasyona sunmamız lazım. Mesela transfer olan futbolcu her kulüpte farklı ücretler alıyor, bizim kulüplerimizin gelirleri yıllık 2-2,5 milyon TL arasında değişiyor. Ama belediye takımları aramızda rekabette bayağı farklılıklar yaratıyor. Onun için başkanlarımızla konuşup bunu tek tip sözleşmelere dönüştürebilirsek, kulüplerimiz artı bir gelir elde edecekler. Bir de bizim 'Maç Başı Sistemi' diye bir sistemimiz var, futbolcuların gelirlerini 24 maça bölmek istiyoruz. Orada oynayan ve oynamayan olarak yarışmacı bir futbolcu topluluğu oluşturmak istiyoruz. Çünkü sabit parasını aldıktan sonra biliyorsunuz alt liglerde özellikle futbolda oyuncular kendilerini daha çok salıyor. Bu yüzden ilk projemiz bu olacak, tek tip projeye, sözleşmeye dönebilirsek kulüplerimizin borçlarının bir kısmını daha düşürebiliriz" açıklamasında bulundu.