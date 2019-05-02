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2 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hüseyin Yücel: Derbi'nin favorisi olmaz "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" "Yüzümüzü güldürecek istediğimiz sonuçları elde edeceğiz" "Şenol hocaya şampiyonlukla veda etmek istiyoruz" "Bir oyuncu takıma bu kadar...

2 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hüseyin Yücel: Derbi'nin favorisi olmaz
"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
"Yüzümüzü güldürecek istediğimiz sonuçları elde edeceğiz"
"Şenol hocaya şampiyonlukla veda etmek istiyoruz"
"Bir oyuncu takıma bu kadar mı etki eder?"
"Popülist transferlerden uzak durmamız lazım"
"Beşiktaş'ın en büyük gücü tek vücut olması"
"VAR gibi bir sistemi verimli kullanalım"

FENERBAHÇE
11.30 Sarı lacivertlilerde Kasımpaşa maçının çalışmaları sürecek. İdmanda teknik direktör Ersun Yanal basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah beyazlılarda Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Liderlik koltuğunda oturan Turuncu-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor son çalışmasını yapacak. Takım daha sonra Sivas'a gidecek.

18.30 'Futbolun Süperleri' ödülleri Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLACAK
- Spor Toto Süper Lig 31'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak. 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de hakemi belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
22:00 Arsenal - Valencia
22:00 E. Frankfurt - Chelsea

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi (Play-Off Final Serisi)
18:00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

BASKETBOL
- KBSL
18:00 BOTAŞ Spor Kulübü  - Çukurova Basketbol Kulübü

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