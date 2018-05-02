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2 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG GALATASARAY 11.00 Sarı-kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.  11.00 Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek...

2 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. 

11.00 Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelecek. 

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Kupa maçına çıkmama kararı alan Siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Yarı Final Rövanş)
21.45 Roma (2) - (5) Liverpool (Cengiz Ünder)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GELECEĞİN BASKETBOLCULARINI SEÇİYOR
10.30 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde 'Geleceğin Basketbolcularını Seçiyoruz" adı altında basın toplantısı düzenlenecek.

TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Open'da heyecan devam edecek.

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