2 Mart Perşembe Spor Gündemi

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği adaylığı için resmi başvuruyu UEFA'ya yapacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

14.00 Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet Beşiktaş Müzesi'ni gezecek

16.00 Antrenman

YILMAZ VURAL, DOWN ŞEFLER'İN MUTFAKLARINI ZİYARET EDECEK

14.00 Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında Sheraton Grand İstanbul Ataşehir otelinde futbol dünyasının renkli isimlerden teknik direktör Yılmaz Vural ve eşi Seda Vural Down Şefler'in mutfaklarını ziyaret edecekler.

UEFA REGİONS CUP FİNALLERİ'NİN KURA ÇEKİMİ

17.00 - Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele edeceği 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) Finalleri'nin Kura Çekimi TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleşecek.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe

20:45 Galatasaray Odeabank - Real Madrid

VOLEYBOL

-CEV Kupası Erkekler-

19:00 Fenerbahçe - GFC Ajaccio

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.