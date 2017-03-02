2 Mart Perşembe Spor Gündemi

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği adaylığı için resmi başvuruyu UEFA'ya yapacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
14.00 Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet Beşiktaş Müzesi'ni gezecek
16.00 Antrenman
YILMAZ VURAL, DOWN ŞEFLER'İN MUTFAKLARINI ZİYARET EDECEK
14.00 Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında Sheraton Grand İstanbul Ataşehir otelinde futbol dünyasının renkli isimlerden teknik direktör Yılmaz Vural ve eşi Seda Vural Down Şefler'in mutfaklarını ziyaret edecekler.
UEFA REGİONS CUP FİNALLERİ'NİN KURA ÇEKİMİ
17.00 - Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele edeceği 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) Finalleri'nin Kura Çekimi TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleşecek.
BASKETBOL
-Euroleague-
20:00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
20:45 Galatasaray Odeabank - Real Madrid
VOLEYBOL
-CEV Kupası Erkekler-
19:00 Fenerbahçe - GFC Ajaccio
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.