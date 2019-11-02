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2 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ramil Guliyev, MS hastaları için İstanbul Maratonu'nda koşacak Ramil Guliyev: Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak "Hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağız" "Kötü kulvar, benim koşmamı çok...

SPOR 02.11.2019, 09:32
2 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ramil Guliyev, MS hastaları için İstanbul Maratonu'nda koşacak
Ramil Guliyev: Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak
"Hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağız"
"Kötü kulvar, benim koşmamı çok etkiledi"
"Hastalık benim için çok kötü oldu"

(ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum
"Fenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum"
"Nasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, antrenörlükte de bunu yapacağım"
"Şimdiki hedeflerim daha büyük"
"Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına antrenör olarak hizmet etmek istiyorum"
Ömer Kaner: Elit bir kurs dönemi geçirdik
"İnşallah sonu da iyi olacak"

(ÖZEL) Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak
"Organizasyonları önemli gün ve haftalara denk getirmeye çalışıyoruz"
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Bu olimpiyatların Çorum'da olmasından onur duyduk

SÜPER LİG
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
17.30 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

FENERBAHÇE
11.30 Sarı lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.10 Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye gidecek.
18.00 Takımın kente varışı

TFF BİRİNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Altay
16.30 Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Adanaspor - Boluspor
19.00 Akhisarspor - Adana Demirspor

BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom
17.30 TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta
20.00 OGM Ormanspor - Gaziantep Basketbol
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 PTT - Beşiktaş
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Türk Hava Yolları - Karayolları
17.30 VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

YELKEN
12.00 Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.
Yarışta, 200'ün üzerinde yelkenli tekne mücadele edecek. Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı yarış, Çırağan Sarayı'nda saat 12.00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra yine Çırağan Sarayı'nda son bulacak. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan Sarayı'nda tamamlanacak.

BOCCE
- Mersin'de düzenlenen Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası başlıyor.

AVRUPA LİGLERİ
17.00 Roma - Napoli (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17.30 Bayer Leverkusen - M'gladbach (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.30 Werder Bremen - Freiburg (Ömer Toprak, Nuri Şahin)
18.00 Arsenal - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Sturm Graz - Wolfsberger (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.30 Marsilya - Lille (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)
21.45 Sparta Rotterdam - PSV (Halil İbrahim Dervişoğlu)
22.00 Nimes - Rennes (Metehan Güçlü)
22.00 Royal Mouscron - Antwerp (Sinan Bolat)
22.30 Club Brugge - Kortrijk (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Torino - Juventus (Merih Demiral)
23.00 Real Madrid - Real Betis (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
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Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5