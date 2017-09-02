2 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM UKRAYNA DEPLASMANINDA

A Mill futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında bugün TSİ 21.45'te Ukrayna'nın konuğu olacak. Milliler de tek hedef Kharkiv'den galibiyetle dönmek

EUROBASKET 2017

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Eurobasket 2017 ikinci maçında saat 21.00'de Büyük Britanya'yı konuk edecek. Turnuvada günün diğer maçları ise şu şekilde:

D GRUBU

14:15 Letonya - Belçika

17:00 Rusya - Sırbistan

A GRUBU

13:45 Polonya - İzlanda

16:30 Yunanistan - Fransa

20:00 Finlandiya - Slovenya

B GRUBU

15:45 Gürcistan - Almanya

18:30 Ukrayna - İtalya

21:30 İsrail - Litvanya

C GRUBU

15:00 Karadağ - Macaristan

17:45 Çek Cumhuriyeti - İspanya

20:30 Hırvatistan - Romanya

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu'nda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

I GRUBU-

19:00 Finlandiya - İzlanda

21:45 Hırvatistan - Kosova

21:45 Ukrayna - TÜRKİYE

D GRUBU-

19:00 Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti

19:00 Sırbistan - Moldova

21:45 Galler - Avusturya

G GRUBU-

19:00 Arnavutluk - Liechtenstein

21:45 İsrail - Makedonya

21:45 İspanya - İtalya

BEŞİKTAŞ

19.00 Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada Kayserispor ile Vodafone Park'ta bir hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

17:15 Sarı-Kırmızılı ekip milli takım arasında Eyüpspor ile bir hazırlık maçında karşılaşacak.

TRABZONSPOR

15.00 Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak.

Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda başlayacak.