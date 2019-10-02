2 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar

"Trabzonspor'un grupta yenemeyeceği takım yok"

"Beşiktaş maçı ilaç gibi geldi"

"Rize bizim kardeş şehrimiz"

"Ünal hocamızla yönetim olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayız da"

"Trabzonspor ekonomik anlamda iyi bir yola girdi"

"Taraftarımız bizim her şeyimiz"

(ÖZEL) Donk: İyi oynadık ve iyi bir mücadele sergiledik

"Skoru değiştirme adına şanssızdık"

"Galatasaray her zaman agresif ve atak oynamaya çalışacaktır"

(ÖZEL) Luyindama: Real Madrid maçında kazanmak zorundayız

"İyi oynadığımızı düşünüyorum"

"Zorluk yaşadım"

"Real Madrid'e karşı hataya yer yok"

"Alışkanlık geldikçe sonuçlar da gelecek"

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇINA DOĞRU

18.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Siyah-beyazlılar, Wolverhampton maçı hazırlıklarını tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık)

21.00 Wolverhampton Wanderers'ın menajeri Nuno Espirito Santo ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.



TRABZONSPOR - FC BASEL MAÇINA DOĞRU

17.00 Teknik direktör Ünal Karaman ile Abdulkadir Parmak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

17.30 Bordo mavililer yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık)

18.45 FC Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.30 İsviçre ekibi maç öncesi son antrenmanına çıkacak. (İlk 15 dakikası basına açık)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇINA DOĞRU

17.00 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

17.45 Turuncu lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık)

18.15 Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Alman ekibi maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek. (İlk 15 dakikası basına açık)



FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekipte, Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere) (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)



BASKETBOL

10.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında, Kadınlar Basketbol Süper Ligi için 3 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

- 7Days EuroCup

20.00 TOFAŞ - Limoges Cercle Saint-Pierre (B Grubu)

20.30 Cedevita Olimpija - Darüşşafaka Tekfen (C Grubu)