2 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
21.00 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında B36 Torshavn'ı konuk edecek. Temsilcimiz, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında oynayacağı Benfica karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavililerde 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri devam ediyor.
10.30 Atatürk Anıtı'na çelenk sunma (15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı)
11.00 Plaket töreni (Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi)
23.30 Beşirli Sahili meşale gösterisi
BURSASPOR
20.00 Bursaspor, U21 Takımı ile antrenman maçında karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanacak.
19.30 Hacken - RB Leipzig (Mete Kalkavan yönetecek)
21.15 Maribor - Chikhura Sachkhere (Halil Umut Meler yönetecek)
HAZIRLIK MAÇLARI
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gümüşhanespor
18.30 Medipol Başakşehir - Bayer Leverkusen
20.00 Twente - Göztepe
YÜZME
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası sürecek.
GÜREŞ
- İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası devam edecek.