1905 GSYİAD'ın başkanı ve ekibi mazbatalarını aldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçilen Metin Öztürk ve ekibi mazbatalarını düzenlenen törenle aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan törende ilk olarak söz alan Metin Öztürk, 3 yıllık yeni bir süreçte amaçlarının Galatasaray'ın faydası için ellerinden geleni yapmak olduğunu belirterek, "3 yılı tamamladık. Yeni bir enerji ile yeni bir 3 yılda kulübümüzün projelerine destek olmak ve kendi ürettiğimiz projeleri de kulübümüzün yönetimine sunmak üzere 38 kişilik bir ekiple kolları sıvadık" dedi.

Metin Öztürk daha sonra kürsüye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i davet etti. Başkan Mustafa Cengiz'in, "Biz bir bütünüz ve bu bütünün parçaları var. Bu bütünün parçaları içinde çok değerli bir parça GSYİAD. Sevgili Metin Kardeşim de benim uzun yılar mesai arkadaşımdı Galatasaray'a hizmet yolunda. Aynı hizmeti Galatasaray'a maddi ve manevi anlamda destek veren GSYİAD'da sürdürerek bize gurur veriyor. Kedisine teşekkür ediyorum. Bizim son sözümüz her zaman Galatasaray. Başarıya ulaşmak için gereken dürüst, haklı, adil yoların, mücadelenin tamamını veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" sözlerinin ardından da mazbata törenine geçildi.

GSYİAD yönetim, sicil, denetim ve disiplin kuruluna mazbatalarını Başkan Mustafa Cengiz takdim etti.

1905 GSYİAD yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Metin Öztürk (Başkan), İbrahim Hatipoğlu (Başkan Yardımcısı), Ata Paşabeyoğlu (Başkan Yardımcısı), Nihat Kırmızı (Genel Sekreter), Şaban Çağıran (Muhasip Üye), Hakan Baytar, Mustafa Alpaslan, Ahmet Sezgin, Mert Emiroğlu, Hakan Hacısoyu, Ege Duruk.

Yedek üyeler: Hakan Sarıöz, Oğuzhan Üze, Yusuf Yıldız, Cem Mağzalçıloğlu, Canan Emon.

Sicil kurulu: Çetin Öztürk (Başkan), Reha Kurtuluş, Niyazi Temizkan, Fuat Bodur, Arslan Çakır.

Yedek Üyeler: Fatih Sözer, Umut Ökten, Altuğ Erim

Denetim kurulu Turgut Şavlı (Başkan), Hüseyin Erdem, Erdem Tuğsavul

Yedek Üyeler: Fevzi Özyürek, Gökhan Öztürk, Bayram Küle.

Disiplin kurulu: Av. Harun Tavşancıl (Başkan), Reşit Göğüş, Olgun Güner, Pertev Gökalp, Av. Baran Öztürk.

Yedekler Üyeler: Av. Asım Özcan, Av. Ayşe Çarklı, Fevzi Akyüz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mazbata töreninden görüntüler

- Konuşmacılar

- Genel detaylar

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24.04.2018 - Haber Kodu : 180424093

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