19 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
18:30 Yeni sezon hazırlıklarını Montrö'de sürdüren Sarı kırmızılılar, günü tek idmanla tamamlayacak.
FENERBAHÇE
İsviçre kampını tamamlayan Sarı-lacivertliler yurda döndü. Takım günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
21:30 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi belli oluyor. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Karadağ ekibi Titograd Podgorica, sahasında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı ağırlayacak. Tur atlayan taraf Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi olacak.
TRABZONSPOR
Bordo-Mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek
HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
18:00 Sivasspor - Sebail FK
19:00 Fortuna Sittard - Antalyaspor
VOLEYBOL
-U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası-
15:00 Fransa - Türkiye
-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-
21:00 Türkiye - Arnavutluk
DOWN SENDROMLULAR FUTBOL MİLLİ TAKIMI
- Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Riva'da devam edecek.