19 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik

"Kasımpaşa gibi bir sistem takımına girmeye ihtiyacım vardı"

"Kemal hoca ile çalışmak bir şans"

"Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahip"

"Lazio ile ciddi şekilde görüşmüştüm"

"Ünal hoca gençler için şans"

"Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan gerçekten çok şanslı"

"Abdülkadir kendine hayran bırakan bir oyuncu"

"Kasımpaşa formasıyla milli takıma seçilmek istiyorum"

"Hiçbir şey yokken o formayı giymezdim"

"Trezeguet umarım kalır"

"Trezeguet inanılmaz bir oyuncu"



GALATASARAY

19.00 Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında RB Leipzig ile özel maç yapacak.



BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.



FENERBAHÇE

18.00 Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



YÜZME

11.00 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı yapılacak.



HAZIRLIK MAÇLARI

18.00 Kasımpaşa-Pendikspor



AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ

22.00 Senegal-Cezayir