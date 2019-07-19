Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

19 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik "Kasımpaşa gibi bir sistem takımına girmeye ihtiyacım vardı" "Kemal hoca ile çalışmak bir şans" "Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu...

19 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik
"Kasımpaşa gibi bir sistem takımına girmeye ihtiyacım vardı"
"Kemal hoca ile çalışmak bir şans"
"Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahip"
"Lazio ile ciddi şekilde görüşmüştüm"
"Ünal hoca gençler için şans"
"Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan gerçekten çok şanslı"
"Abdülkadir kendine hayran bırakan bir oyuncu"
"Kasımpaşa formasıyla milli takıma seçilmek istiyorum"
"Hiçbir şey yokken o formayı giymezdim"
"Trezeguet umarım kalır"
"Trezeguet inanılmaz bir oyuncu"

GALATASARAY
19.00 Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında RB Leipzig ile özel maç yapacak.

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
18.00 Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

YÜZME
11.00 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı yapılacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
18.00 Kasımpaşa-Pendikspor

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ
22.00 Senegal-Cezayir

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.