Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...
Temel Karamollaoğlu'ndan Referandum ile ilgili flaş açıklama
Karamollaoğlu: Bu dikta rejimine evrilmektir
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı

19 ŞUBAT PAZAR SPOR GÜNDEMİ

SÜPER LİG 13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor 15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa 15.30 Adanaspor-Osmanlıspor 19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor TFF 1. LİG 13.00 Boluspor - Ümraniyespor 16.00 Elaziğspor - Eskişehirspor 18.30 Balikesirspor...

19 ŞUBAT PAZAR SPOR GÜNDEMİ

SÜPER LİG

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor

TFF 1. LİG

13.00 Boluspor - Ümraniyespor

16.00 Elaziğspor - Eskişehirspor

18.30 Balikesirspor - Bandirmaspor

14.30 Kadın Güreş milli takımı açıklanacak ve ödül töreni düzenlenecek (ENKA)



BASKETBOL

Integral Forex Türkiye Kupası Finali

19:30 Anadolu Efes - Banvit

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

14.00 Adana Aski - Mersin Bşb

15.00 Galatasaray- Yakin Dogu Univ

15.30 Fenerbahçe - Abdullah Gul Unİ

16.30 Hatay Bsb. - Beşiktaş

VOLEYBOL EFELER LİGİ

Halkbank – Afyon Yüntaş Bld. (Başkent Voleybol Salonu)

Galatasaray HDI Sigorta – Arkas Spor (GS Park Voleybol Salonu)

Tokat Belediye Plevne – Maliye Piyango (Hüseyin Akbaş Spor Salonu

İnegöl Bld. – Ziraat Bankası (İnegöl Spor Salonu)

MSK Urfa – İstanbul B.Şehir Bld. (GAP Arena)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.