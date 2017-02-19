19 ŞUBAT PAZAR SPOR GÜNDEMİ

SÜPER LİG
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor - Ümraniyespor
16.00 Elaziğspor - Eskişehirspor
18.30 Balikesirspor - Bandirmaspor
14.30 Kadın Güreş milli takımı açıklanacak ve ödül töreni düzenlenecek (ENKA)
BASKETBOL
Integral Forex Türkiye Kupası Finali
19:30 Anadolu Efes - Banvit
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
14.00 Adana Aski - Mersin Bşb
15.00 Galatasaray- Yakin Dogu Univ
15.30 Fenerbahçe - Abdullah Gul Unİ
16.30 Hatay Bsb. - Beşiktaş
VOLEYBOL EFELER LİGİ
Halkbank – Afyon Yüntaş Bld. (Başkent Voleybol Salonu)
Galatasaray HDI Sigorta – Arkas Spor (GS Park Voleybol Salonu)
Tokat Belediye Plevne – Maliye Piyango (Hüseyin Akbaş Spor Salonu
İnegöl Bld. – Ziraat Bankası (İnegöl Spor Salonu)
MSK Urfa – İstanbul B.Şehir Bld. (GAP Arena)