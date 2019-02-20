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19 sene aynı takımda forma giyen futbolcu jübile yaptı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- KAYSERİ’NİN Yahyalı İlçesinde yaşayan Ali Benli (33), memleketinin takımı Yerköyspor’da 19 sene futbol oynadıktan sonra jübile yaptı. 2018 – 2019 sezonunda Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B grubunda...

19 sene aynı takımda forma giyen futbolcu jübile yaptı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-

KAYSERİ’NİN Yahyalı İlçesinde yaşayan Ali Benli (33), memleketinin takımı Yerköyspor’da 19 sene futbol oynadıktan sonra jübile yaptı.
2018 – 2019 sezonunda Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B grubunda bulunan Yahyalı Yerköyspor’un takım kaptanı olan ve zabıta memurluğu da yapan Ali Benli, 19 yıllık amatör futbol hayatına nokta koydu. Sezonun son haftasında Vali Muammer Güler sahasında oynanan Enes Gençlikspor karşısında son kez Yahyalı Yerköyspor forması giyen Ali Benli, maça 19 numaralı formayla çıktı. Ligdeki son maçında Enes Gençlikspor karşısında 2 gol atan, 1’de gol pası veren tecrübeli futbolcu sahadan arkadaşlarının tebrikleriyle ayrıldı. Futbola başladığı memleketinin takımı Yerköyspor’da 19 sene forma giyen Benli, “Köy takımı olarak kurulan Yerköyspor’da herkes birbirini tanır. Takımımızda bir aile ortamı var. O nedenle meşakkatli olmasına rağmen yüksünmeden mücadele etmeye çalıştık. Birçok amatör takım gibi bizim takımımızda da hiçbir futbolcu maddi çıkar gözetmeksiniz forma giyer. Ben de bu bağlamda 19 sene futbol oynadım. Aile gibiydik, faal futbolu bıraktım diye onlardan kopacak değilim, her zaman elimden geldiği sürece onlarla birlikte olacağım” dedi.  

(FOTOĞRAFLI)

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