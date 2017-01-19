19 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
GALATASARAY
11.00 Karabükspor maçı hazırlıkları sürecek
11.00 Sponsorluk anlaşması yapılacak
13.30 Divan Kurulu toplantısı yapılacak
13.30 Ahmet Çalık basın toplantısı düzenleyecek
14.00 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek
FENERBAHÇE
Takım izinli
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
14.00 Takım kaptanları Emre ve Mahmut taraftarlarla imza gününde buluşacak
BASKETBOL
10.00 Kayıt-Kahvaltı
11.00 Basın toplantısı (TBF, A Milli takım vizyonu ve teknik yapılanmasını anlatacak)
THY AVRUPA LİGİ
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)
20.30 FENERBAHÇE - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - GALATASARAY ODEABANK
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - ANADOLU EFES
AT YARIŞLARI
17.30 Dubai Dünya Kupası koşulacak. Şampiyon Türk atı Graystorm da yarışta yer alacak
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Cezayir - Tunus
22:00 Senegal - Zimbabve