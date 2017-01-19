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19 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI 13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor 16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor 18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena) 20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) GALATASARAY 11.00...

19 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

GALATASARAY

11.00 Karabükspor maçı hazırlıkları sürecek

11.00 Sponsorluk anlaşması yapılacak

13.30 Divan Kurulu toplantısı yapılacak

13.30 Ahmet Çalık basın toplantısı düzenleyecek

14.00 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek

FENERBAHÇE

Takım izinli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

14.00 Takım kaptanları Emre ve Mahmut taraftarlarla imza gününde buluşacak

BASKETBOL

10.00 Kayıt-Kahvaltı

11.00 Basın toplantısı (TBF, A Milli takım vizyonu ve teknik yapılanmasını anlatacak)

THY AVRUPA LİGİ

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.30 FENERBAHÇE - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - GALATASARAY ODEABANK

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - ANADOLU EFES

AT YARIŞLARI

17.30 Dubai Dünya Kupası koşulacak. Şampiyon Türk atı Graystorm da yarışta yer alacak

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19:00 Cezayir - Tunus

22:00 Senegal - Zimbabve

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