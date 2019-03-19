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19 Mart Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM 18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek  FENERBAHÇE 14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de...

19 Mart Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek 

FENERBAHÇE
14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak

BEŞİKTAŞ
11.00 Kulübün kurucularından Şeref Bey, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı bahçesinde bulunan kabri başında törenle anılacak
11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

MARATON
10.00 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek
Sepetçiler Kasrı: 09.00 kahvaltı, 10.00 basın toplantısı

UNIWORLDCUP 2019 
15.00 İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin katılım sağlayacağı UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi ve tanıtım toplantısı yapılacak

BASKETBOL
- Erkekler Euroleague
20:00 Anadolu Efes - CSKA Moskova
20:45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica

VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano
20:00 Fenerbahçe Opet - Savino Del Bene Scandicci
- Erkekler CEV CUP
22:30 Trentino Itas - Galatasaray
 

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