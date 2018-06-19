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19 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

SUUDİ ARABİSTAN KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAKTA PANİK! *Uruguay ile oynayacağı A Grubu ikinci karşılaşması için dün Moskova'dan Rostov kentine giden Suudi Arabistan Milli Takımı'nı taşıyan uçağın motoru yandı. *Uçak herhangi bir felaket...

19 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

SUUDİ ARABİSTAN KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAKTA PANİK!
*Uruguay ile oynayacağı A Grubu ikinci karşılaşması için dün Moskova'dan Rostov kentine giden Suudi Arabistan Milli Takımı'nı taşıyan uçağın motoru yandı.
*Uçak herhangi bir felaket yaşanmadan Rostov Havalimanı'na iniş yaparken, uçağın içinde yer alan kafile rahat bir nefes aldı.
*Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yaşanan olayın ardından bir açıklama yayınlarken, kafileyi Rostov'a taşıyan uçağın motorundaki bir arıza nedeniyle motorun alev aldığı ancak uçağın güvenli bir şekilde indiği kaydedildi.

DAMİEN DA SİLVA, TRABZON'A GELDİ **GÖRÜNTÜLÜ**
-Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, dün akşam Trabzon'a geldi.
-Geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fransız futbolcu, saat 22.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
-Havalimanında Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanan Damien Da Silva, daha sonra kulübe ait araçla konaklayacağı otele geçti.
-Da Silva'nın yarın şehri gezdikten sonra yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuşması bekleniyor.

GALATASARAY
11.00 Galatasaray ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması düzenlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci ve 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli olacak.

BASKETBOL
13.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı; 2019 yılında Çin'de yapılacak FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek için 28 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Ukrayna, 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda oynanacak eleme grubu maçları öncesi medya günü düzenleyecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
20.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akdeniz Oyunları'na gidecek olan sporcuları uğurlayacak.

DÜNYA KUPASI
15.00 Kolombiya - Japonya
18.00 Polonya - Senegal
21.00 Rusya - Mısır

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