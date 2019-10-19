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19 Ekim DHA Spor Cumartesi Gündemi

SÜPER LİG 15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği 17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK 17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe 20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş BEŞİKTAŞ 18.00 Başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıtacak. 18.00...

SPOR 19.10.2019, 09:35
19 Ekim DHA Spor Cumartesi Gündemi

SÜPER LİG
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ
18.00 Başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıtacak.
18.00 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini tanıtacak.

FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.55 Takım Denizli'ye gidecek.
17.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanışı.

TRABZONSPOR
13.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu'nun resim sergisinin açılışı yapılacak. (Beşiktaş Deniz Müzesi)

ATLETİZM
- Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 119, 63 ve 38 kilometre olmak üzere üç kategoride koşulacak.
07.00 Uzun (119 km) ve orta (63 km) parkur startları
10.00 Kısa parkur (38 km) startı

TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Adana Demirspor
16.30 Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 9'uncu hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 Everton - West Ham United (Cenk Tosun)
16.30 Werder Bremen - Hertha Berlin (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
16.30 Fortuna Düsseldorf - Mainz (Kenan Karaman, Kaan Ayhan)
17.00 Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Southampton
17.00 Leicester City - Burnley (Çağlar Söyüncü)
18.00 Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Pohronie
19.30 Getafe (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi) - Leganes
19.30 Borussia Dortmund  - Mönchengladbach (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)
20.00 Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi) - Thun
21.00 Toulouse - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)
21.45 Juventus - Bologna (Merih Demiral)
22.00 Mallorca - Real Madrid (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)
22.45 Leça - Braga (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta
15.15 Pınar Karşıyaka - Sigortam.net İTÜ
17.30 Tofaş - Türk Telekom
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma BK

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
14.30 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. (Ahmet Cömert Spor Salonu)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA
17.30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.
14.00 Fenerbahçe Opet - Atlasglobal Yeşilyurt
19.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta

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