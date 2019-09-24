1877 Alemdağspor - Sancaktepe: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Sancaktepe deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 3'üncü Lig ekibi 1877 Alemdağspor sahasında TFF 2'nci lig takımı Sancaktepe'yi konuk etti. İki İstanbul ekibini karşı karşıya getiren mücadelede, Sancaktepe'ye turu getiren golleri 9'uncu dakikada Halil İbrahim Tuna, 49'uncu dakikada Berke Yılmaz ve 90'ıncı dakikada Can Erdem kaydetti.