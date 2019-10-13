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1800 rakımlı Handüzü yaylasında kıyasıya pedal çevirdiler
Rize’nin Güneysu İlçesi Handüzü yaylasında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Kupası bisiklet yarışına Türkiye’nin yanı sıra 6 ülkeden sporcular katıldı. Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı 1800...
SPOR 13.10.2019, 18:20
Rize’nin Güneysu İlçesi Handüzü yaylasında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Kupası bisiklet yarışına Türkiye’nin yanı sıra 6 ülkeden sporcular katıldı.
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Handüzü Yaylası'nda Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi. Yarışmaya Almanya, İtalya, Ukrayna, Kazakistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden toplamda 140 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular büyük erkekler, büyük bayan, genç bayan, genç erkek, U15 erkek, U17 erkek, U17 bayan, Master 30, Master 40 olmak üzere 9 kategoride yarıştı. Yaylada hazırlanan parkurda sporcular kimi zaman zor anlar yaşadı. Islak taşlar ve engebeli arazi bazı sporcuların yarışa erken veda etmesine neden oldu. Sporcular zor arazi şartlarında bisikletlerinden inmek zorunda kaldı. Yarışlar zorlu dağ parkurunda renkli görüntülere sahne oldu. Güneysu İlçe Kaymakamı Arif Oltulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, yarışmacıarın yakınları ve vatandaşlar zorlu mücadeleyi ilgiyle seyretti.
Bisiklet Federasyonu Rize İl Temsilcisi Hamza Kansız, uluslararası boyutta olmasından dolayı bu yarışın diğer yarışlardan farklı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl Rize Handüzü Dağ Bisikleti Kupası’nın 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 9 kategoriden toplam 140 sporcu katılımı var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren bir yarış olduğu için yabancı katılımı gayet güzel. Daha önce gerçekleşen 2 yarış ulusaldı, bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Rize tarihinde uluslararsı olarak bir ilk oldu" diye konuştu.
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Handüzü Yaylası'nda Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi. Yarışmaya Almanya, İtalya, Ukrayna, Kazakistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden toplamda 140 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular büyük erkekler, büyük bayan, genç bayan, genç erkek, U15 erkek, U17 erkek, U17 bayan, Master 30, Master 40 olmak üzere 9 kategoride yarıştı. Yaylada hazırlanan parkurda sporcular kimi zaman zor anlar yaşadı. Islak taşlar ve engebeli arazi bazı sporcuların yarışa erken veda etmesine neden oldu. Sporcular zor arazi şartlarında bisikletlerinden inmek zorunda kaldı. Yarışlar zorlu dağ parkurunda renkli görüntülere sahne oldu. Güneysu İlçe Kaymakamı Arif Oltulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, yarışmacıarın yakınları ve vatandaşlar zorlu mücadeleyi ilgiyle seyretti.
Bisiklet Federasyonu Rize İl Temsilcisi Hamza Kansız, uluslararası boyutta olmasından dolayı bu yarışın diğer yarışlardan farklı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl Rize Handüzü Dağ Bisikleti Kupası’nın 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 9 kategoriden toplam 140 sporcu katılımı var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren bir yarış olduğu için yabancı katılımı gayet güzel. Daha önce gerçekleşen 2 yarış ulusaldı, bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Rize tarihinde uluslararsı olarak bir ilk oldu" diye konuştu.
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