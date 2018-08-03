18. Uluslararası Cevat Soydaş Turnuvası'nda geri sayım

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18. Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Promitheas B.C. takımları katılacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda geri sayım başladı. TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde, Crowne Plaza Bursa’nın katkılarıyla bu yıl 18.'si gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar 19-22 Eylül tarihleri arasında Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyona bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka ile Yunan ekibi Promitheas Patras B.C. katılacak. Basketbolseverler maçları ücretsiz olarak izleyebilecek. Turnuva ayrıca Tofaş Spor Kulübü youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

CEVAT SOYDAŞ KİMDİR?

Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısını gösterdi. Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-84 yılları arasında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, oynadığı 221 maç ile Tofaş tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından en çok sayı atan 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor. Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonunda hayata gözlerini yumdu.

18. ULUSLARARASI CROWNE PLAZA BURSA CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI MAÇ PROGRAMI:

19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA

16.30 PINAR KARŞIYAKA-GAZİANTEP BASKETBOL

19.00 TOFAŞ-TÜRK TELEKOM

20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE

16.30 SAKARYA BŞB.- PINAR KARŞIYAKA

19.00 PROMITHEAS B.C.-TOFAŞ

21 EYLÜL 2018 CUMA

16.30 GAZİANTEP BASKETBOL- SAKARYA BŞB.

19.00 TÜRK TELEKOM- PROMITHEAS B.C.

22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ

13.00 A3 - B3

15.30 A2 - B2

18.00 A1 - B1

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