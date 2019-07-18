18 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Volkan Ballı: Tek hedefimiz şampiyonluk

''Bu sene taraftarımızın mutlu olma senesi''

''Dünyanın önemli 3 takımı ile karşılaşma imkanı bulacağız''

''Murat Sağlam bizim için umut vadeden bir oyuncu''

''Max Kruse lider bir oyuncu''

''Vedat Muric Türkiye ligini çok iyi biliyor, bizden biri''

''Gary Rodrigues son derece neşeli ve pozitif bir oyuncu''

''Ersun Yanal genç oyunculara çok önem veriyor''

''Sıkıntılı süreçte genç oyuncuları değerlendirmek bazen onların kaybolmasına sebep olur''

''Murat ile Abdülcebrail uzun süredir Fenerbahçe'deymiş gibi oynadılar''

''Emre saha içerisinde Fenerbahçe'nin lideri olacak''

(ÖZEL) Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için görüşmeler devam ediyor

"İstanbul'da seyirci avantajımız her zaman yüksek"

"Genç arkadaşları kadromuza kattık ve yüksek enerjiyle devam ediyoruz"

"Cemil Usta ile ilgili bir misyonumuz var"

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Salih Uçan, kendisinden beklentilerimizin farkında

"Geçen sezonun üzerine çıkmamız gerekiyor"

"Defans ve orta sahaya futbolcu alabiliriz"

"Büyük takımlardan teklif gelmedi"

(ÖZEL) Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli: Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir

"Bizim için hayırlı bir kura oldu"

"Kampta eksikliklerimizi gördükten sonra 1-2 takviye yapabiliriz"

"Kemal Özdeş yarıda kalmış işini bitirmek için geri döndü"



GALATASARAY

09.30 Yeni transfer Jean Michael Seri, İstanbul'a gelecek.

- Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını Seefeld'te sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ

10.00 Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdıran Fabian Ernst ile yapılan iş birliği imza töreni düzenlenecek.

FENERBAHÇE

- Hazırlıklar sürecek.

21.00 Yeni sezon forma tanıtımı gerçekleşecek.

TRABZONSPOR

- Bugün ve yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık kampı için 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Linz şehrine gidecek.

SPOR TOTO BİRİNCİ LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ

21.00 Spor Toto Birinci Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

- UEFA Avrupa Ligi Birinci Eleme Turu rövanş maçları oynanacak.