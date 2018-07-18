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18 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne: "Süper Lig'den teklif aldım" "Trezeguet'nin gidişi takımı etkileyecektir" "20 golün altına düşmek istemiyorum" "Burak Yılmaz takip ettiğim bir oyuncu" "Gol kralı olmak istiyorum" "Kemal...

18 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne: "Süper Lig'den teklif aldım"
"Trezeguet'nin gidişi takımı etkileyecektir"
"20 golün altına düşmek istemiyorum"
"Burak Yılmaz takip ettiğim bir oyuncu"
"Gol kralı olmak istiyorum"
"Kemal Özdeş iyi bir karaktere sahip"
"Seçeneklerden biri de başka bir kulübe gitmek"
"Kalitemi göstermek istiyorum"
"Ronaldo'nun transferi Juventus için güzel"
"Çalışmaya devam edersem milli takıma gidebilirim"
"Eto'o, Drogba, Adebayor ve Balotelli'yi takip ediyorum"

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

GALATASARAY
20:00 Galatasaray - PSV Eindhoven

FENERBAHÇE
18:00 Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Fulham ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Takım, bu maçla birlikte İsviçre kampını tamamlayacak.

TRABZONSPOR
11.30 -19.00 Bordo-Mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek.

TENİS
11.00 Wimbledon'da gençler kategorisinde şampiyon olarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yankı Erel, basının karşısına çıkacak. Basın toplantısına ayrıca Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia da katılacak.

TEKVANDO
14.00 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni yapılacak.

BASKETBOL
- EuroBasket U20 Son 16 Turu -
19:00 Türkiye - Ukrayna 

DOWN SENDROMLULAR FUTBOL MİLLİ TAKIMI
- Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Riva'da devam edecek.

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