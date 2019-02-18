18 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
SPOR TOTO 1. LİG
19:00 Eskişehirspor - Denizlispor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacak
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, Benfica maçının hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ
11.00 Başkan Fikret Orman, BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın lansmanına katılacak.
18:00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
23:15 Desportivo Aves - Benfica (Galatasaray'ın rakibi)
BASKETBOL
17.30 Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son iki maçı öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.