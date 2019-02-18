Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

18 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir SPOR TOTO 1. LİG 19:00 Eskişehirspor - Denizlispor FENERBAHÇE Sarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacak GALATASARAY Sarı kırmızılı takım, Benfica...

18 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

SPOR TOTO 1. LİG
19:00 Eskişehirspor - Denizlispor

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, Benfica maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ
11.00 Başkan Fikret Orman, BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın lansmanına katılacak. 
18:00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
23:15 Desportivo Aves - Benfica (Galatasaray'ın rakibi)

BASKETBOL
17.30 Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son iki maçı öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328