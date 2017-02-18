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18 ŞUBAT CUMARTESİ SPOR GÜNDEMİ

 SÜPER LİG 13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya) 16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir FatihTerim) 19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) FENERBAHÇE Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak BEŞİKTAŞ Akhisar...

18 ŞUBAT CUMARTESİ SPOR GÜNDEMİ

 SÜPER LİG

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir FatihTerim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

FENERBAHÇE

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ

Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları tamamlanacak

TFF 1. LİG

13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

BASKETBOL

Integral Forex Türkiye Kupası yarı final maçları

16.30 Banvit-Galatasaray Odeabank

19:30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)

15.00 Halkbank-İdmanocağı (TVF Başkent)

16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)

16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyespor (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)

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