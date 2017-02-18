18 ŞUBAT CUMARTESİ SPOR GÜNDEMİ

SÜPER LİG
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir FatihTerim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak
BEŞİKTAŞ
Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları tamamlanacak
TFF 1. LİG
13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)
BASKETBOL
Integral Forex Türkiye Kupası yarı final maçları
16.30 Banvit-Galatasaray Odeabank
19:30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)
15.00 Halkbank-İdmanocağı (TVF Başkent)
16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyespor (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)