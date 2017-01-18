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18 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 12:00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor 14:00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor 14:00 Gümüşhanespor - Trabzonspor 16:00 Göztepe - Sivasspor 18:00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor 20:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe FENERBAHÇE 11.00...

18 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12:00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor

14:00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor

14:00 Gümüşhanespor - Trabzonspor

16:00 Göztepe - Sivasspor

18:00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor

20:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-Lacivertli takım Ankara'ya gidecek ve Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a dönecek

TRABZONSPOR

İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres İstanbul'a gelecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

15.00 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenecek panele katılacaklar

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19:00 Gabon - Burkina Faso

22:00 Kamerun - Gine Bissau

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi -

20:00 Pınar Karşıyaka - Khimik Yuzhny

-FIBA Şampiyonlar Ligi -

22:30 Openjobmetis Varese - Muratbey Uşak

-Euroleague Kadınlar -

18:30 Mersin BŞB - Dynamo Kursk

22:00 BLMA - Fenerbahçe

-FIBA Avrupa Kupası 2. Tur -

19:00 Gaziantep Basketbol - BC Mureş

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza

-EuroCup Kadınlar - 1/16 Final -

19:00 PEAC-PECS - Galatasaray

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

17:30 Halkbank - Knack Roeselare

22:30 Noliko Maaseık - İstanbul BBSK

22:30 Pariıs Volley - Arkas Spor

-CEV Kupası Erkekler-

18:30 Fenerbahçe - Hapoel Mate-Asher Akko

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