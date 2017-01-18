18 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12:00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor
14:00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor
14:00 Gümüşhanespor - Trabzonspor
16:00 Göztepe - Sivasspor
18:00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor
20:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-Lacivertli takım Ankara'ya gidecek ve Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a dönecek
TRABZONSPOR
İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres İstanbul'a gelecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
15.00 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenecek panele katılacaklar
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Gabon - Burkina Faso
22:00 Kamerun - Gine Bissau
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
20:00 Pınar Karşıyaka - Khimik Yuzhny
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
22:30 Openjobmetis Varese - Muratbey Uşak
-Euroleague Kadınlar -
18:30 Mersin BŞB - Dynamo Kursk
22:00 BLMA - Fenerbahçe
-FIBA Avrupa Kupası 2. Tur -
19:00 Gaziantep Basketbol - BC Mureş
19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza
-EuroCup Kadınlar - 1/16 Final -
19:00 PEAC-PECS - Galatasaray
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17:30 Halkbank - Knack Roeselare
22:30 Noliko Maaseık - İstanbul BBSK
22:30 Pariıs Volley - Arkas Spor
-CEV Kupası Erkekler-
18:30 Fenerbahçe - Hapoel Mate-Asher Akko