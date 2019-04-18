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18 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup, Türkiye'nin en değerli organizasyonu "Hep inandığımız şey şampiyon olmak" "Herkesin izleyebileceği bilet fiyatları belirledik" "Tenis severleri Spor Toto Tenis Park'a davet ediyoruz" UEFA...

18 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup, Türkiye'nin en değerli organizasyonu
"Hep inandığımız şey şampiyon olmak"
"Herkesin izleyebileceği bilet fiyatları belirledik"
"Tenis severleri Spor Toto Tenis Park'a davet ediyoruz"

UEFA AVRUPA LİGİ
- Çeyrek Final
22.00 Chelsea - Slavia Prag (1) - (0)
22.00 Eintracht Frankfurt - Benfica (2) - (4)
22.00 Napoli - Arsenal (0) (2)
22.00 Valencia - Villarreal (3) - (1)

FENERBAHÇE
- Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

- PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

BASKETBOL
- EuroLeague Çeyrek Final
20.00 CSKA Moskova - Saski Baskania (1) - (0) 
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (1) - (0)

BİSİKLET
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Eceabat-Edremit etabı ile devam edecek

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