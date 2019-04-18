18 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup, Türkiye'nin en değerli organizasyonu "Hep inandığımız şey şampiyon olmak" "Herkesin izleyebileceği bilet fiyatları belirledik" "Tenis severleri Spor Toto Tenis Park'a davet ediyoruz" UEFA...

18 Nisan 2019 Perşembe 09:42