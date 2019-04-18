18 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup, Türkiye'nin en değerli organizasyonu
"Hep inandığımız şey şampiyon olmak"
"Herkesin izleyebileceği bilet fiyatları belirledik"
"Tenis severleri Spor Toto Tenis Park'a davet ediyoruz"
UEFA AVRUPA LİGİ
- Çeyrek Final
22.00 Chelsea - Slavia Prag (1) - (0)
22.00 Eintracht Frankfurt - Benfica (2) - (4)
22.00 Napoli - Arsenal (0) (2)
22.00 Valencia - Villarreal (3) - (1)
FENERBAHÇE
- Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.
- PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
BASKETBOL
- EuroLeague Çeyrek Final
20.00 CSKA Moskova - Saski Baskania (1) - (0)
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (1) - (0)
BİSİKLET
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Eceabat-Edremit etabı ile devam edecek