Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

18 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

THY EUROLİG'E DOĞRU... Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde En çok şampiyon olan Real Madrid Zeljko Obradovic Euroleauge'de 500'üncü maçına çıkacak Obradovic 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına...

18 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

THY EUROLİG'E DOĞRU...
Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde
En çok şampiyon olan Real Madrid
Zeljko Obradovic Euroleauge'de 500'üncü maçına çıkacak
Obradovic 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip 

FENERBAHÇELİ BASKETBOLCULARIN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU (röportajlar abonelerimize geçilecek)

12.00 THY Euroleague için oyuncular ve coachların basın toplantısı (Çırağan Sarayı) 
20.00 THY Euroleague Galası (Esma Sultan Yalısı) 
18.00-22.00 4 takımın idmanları ve serbest röportaj 

Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak

BARCELONA
09.00 Barcelona ile NEF sponsorluk anlaşması yapacak (Nef BebeKöy) 

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI 
Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, basketbol, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol müsabakaları yapılacak

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246