18 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

THY EUROLİG'E DOĞRU...
Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde
En çok şampiyon olan Real Madrid
Zeljko Obradovic Euroleauge'de 500'üncü maçına çıkacak
Obradovic 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip
FENERBAHÇELİ BASKETBOLCULARIN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU (röportajlar abonelerimize geçilecek)
12.00 THY Euroleague için oyuncular ve coachların basın toplantısı (Çırağan Sarayı)
20.00 THY Euroleague Galası (Esma Sultan Yalısı)
18.00-22.00 4 takımın idmanları ve serbest röportaj
Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak
BARCELONA
09.00 Barcelona ile NEF sponsorluk anlaşması yapacak (Nef BebeKöy)
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI
Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, basketbol, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol müsabakaları yapılacak