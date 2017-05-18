18 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

THY EUROLİG'E DOĞRU...

Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde

En çok şampiyon olan Real Madrid

Zeljko Obradovic Euroleauge'de 500'üncü maçına çıkacak

Obradovic 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip

FENERBAHÇELİ BASKETBOLCULARIN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU (röportajlar abonelerimize geçilecek)

12.00 THY Euroleague için oyuncular ve coachların basın toplantısı (Çırağan Sarayı)

20.00 THY Euroleague Galası (Esma Sultan Yalısı)

18.00-22.00 4 takımın idmanları ve serbest röportaj

Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak

BARCELONA

09.00 Barcelona ile NEF sponsorluk anlaşması yapacak (Nef BebeKöy)

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Bakü'de düzenlenen oyunlarda atletizm, basketbol, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol müsabakaları yapılacak