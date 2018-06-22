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18'inci Akdeniz Oyunları başladı

İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları başladı. 26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun yer aldığı 18'inci Akdeniz Oyunları, 1 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'yi bu organizasyonda 345 sporcu temsil...

18'inci Akdeniz Oyunları başladı

İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları başladı. 26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun yer aldığı 18'inci Akdeniz Oyunları, 1 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'yi bu organizasyonda 345 sporcu temsil ediyor. 

VOLEYBOLDA ZAFER TÜRKİYE'NİN

Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde Kadın Milli Voleybol Takımı,Bosna Hersek ile karşılaştı. Milliler, Bosna Hersek'i 25-22, 25-15, 19-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında pazar günü ev sahibi İspanya ile karşılaşacak.

FUTBOLDA ŞANSSIZ BAŞLANGIÇ

U18 Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 89'uncu dakikada Soumare kaydetti. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan U18 Milli Takımı, turnuvanın ikinci karşılaşmasında 24 Haziran'da Yunanistan ile karşılaşacak.

METE GAZOZ'DAN TÜRKİYE REKORU

18'inci Akdeniz Oyunlarında okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz 70×2 metrede 683 puan atarak Türkiye rekoru kırdı. Erkeklerde Fatih Bozlar 17'nci, İbrahim Ethem Gülaçar 21'inci, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz 1'inci, Gülnaz Büşranur Coşkun 6'ncı, Aybüke Aktuna 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye, ilk gün sonuçlarının ardından genel sıralamada kadınlarda liderliğe yükselirken, erkeklerde ise 4'üncü sırada yer aldı.

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