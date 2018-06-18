Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

18 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI 15.00 İsveç - Güney Kore   18.00 Belçika - Panama   21.00 Tunus - İngiltere   TÜFAD - Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Samsun'da yapılacak.

18 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI
15.00 İsveç - Güney Kore  
18.00 Belçika - Panama  
21.00 Tunus - İngiltere  

TÜFAD
- Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Samsun'da yapılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325