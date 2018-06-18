18 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI
15.00 İsveç - Güney Kore
18.00 Belçika - Panama
21.00 Tunus - İngiltere
TÜFAD
- Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Samsun'da yapılacak.
DÜNYA KUPASI 15.00 İsveç - Güney Kore 18.00 Belçika - Panama 21.00 Tunus - İngiltere TÜFAD - Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Samsun'da yapılacak.
18 Haziran 2018 Pazartesi 09:31
DÜNYA KUPASI
15.00 İsveç - Güney Kore
18.00 Belçika - Panama
21.00 Tunus - İngiltere
TÜFAD
- Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Samsun'da yapılacak.
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