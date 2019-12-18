18 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım "Bazı kulüplere haksızlık oldu" (ÖZEL) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bakanımıza teşekkür...
(ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım
"Bazı kulüplere haksızlık oldu"
(ÖZEL) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bakanımıza teşekkür ediyoruz
"Lisans E-Devlet üzerinden çıkarılacak"
"2020'de herkes lisansı ile yarışabilecek"
"15 günlük eğitim ile antrenör olma devri bitti"
(ÖZEL) Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz
"1 sene bunun için çalışıyorsunuz, marşınız yarıda kesiliyor"
"Gerekli makamlara şikayet yazısı yazdık"
"Bakan Kasapoğlu tepki gösterdi"
"Bir komplo var biz de kurban gidiyoruz"
"Her zaman her yerde İstiklal Marşımızı okuyacağız"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş
13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor
14.30 Gaziantep FK - GMG Kırklarelispor
16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük
20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe
GALATASARAY
13.30 Kulübün Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılacak
BASKETBOL
- Eurocup
19.30 UNICS Kazan - Darüşşafaka Tekfen
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Asseco Gdynia
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Teksüt Bandırma BK - Antwerp Giants
22.30 Dinamo Sassari - Türk Telekom
22.30 Zaragoza - Beşiktaş
- FIBA Avrupa Kupası
17.00 Bahçeşehir - Leiden
20.00 Pınar Karşıyaka - BC Enisey
- Kadınlar Eurocup
19.00 Botaş - Polkowice
20.30 Beşiktaş - R. Vendee
VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20.00 LP Salo - Fenerbahçe Opet
20.00 Budowlani Lodz - Eczacıbaşı VitrA
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Zenit Kazan
- Kadınlar Challenge Cup
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Slavia EU Bratislava
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Tolosa - Real Valladolid (Enes Ünal)
20.55 Sampdoria - Juventus (Merih Demiral)
21.45 Willem II - Sparta Rotterdam (Halil Dervişoğlu)
22.00 Barcelona - Real Madrid (El Clasico)
22:30 Wolfsburg - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
22.45 Everton - Leicester City (Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü)
22.45 Brescia - Sassuolo (Mert Müldür)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10