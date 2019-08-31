17 Yaş Badminton Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda  

ANKARA /

Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda takım müsabakaları başladı.

35 ülkenin kıyasıya mücadelesi ile takım müsabakaları 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında; ferdi müsabakalar ise 39 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Badminton Milli Takımı'nda Ayşegül Yemişen, Nurgül Yılmaz, Nisanur Tuncer, Nurullah Saraç, Abdulsamet Özdemir, Ayça Özgür, Mustafa Arkan, Firdevs Karaaslan, Cansu Erçetin, Hasan Berkay Günbaz, Yasemen Bektaş, Taha Emirhan Budak, Kerem Çınar madalya mücadelesi verecek.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "17 Yaş Badminton Milli Takımımızın takım müsabakaları bugün başlıyor. Millilerimiz, müsabakanın ilk günü Litvanya ve Romanya ile karşılaşacak. Türk Badmintoncularımızdan derece beklentimiz yüksek, başaracaklarına inanıyorum. Takımımıza güveniyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.