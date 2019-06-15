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17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başlıyor 

ANKARA- Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Temmuz 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.  Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik,...

17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başlıyor 

ANKARA-

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Temmuz 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor. 
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, federasyon teknik kurulu ve merkez hakem kurulu üyelerinin 17 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştireceği teknik toplantının ardından müsabakalar 5 gün sürecek. Şampiyonada 59 ilden 233 kulüp ve 835 sporcu kürsü mücadelesi verecek. 
Tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çiftler olmak üzere 5 kategoride 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonları belirlenecek. 
Müsabaka neticesinde tekler kategorisinde ilk 4, çiftler kategorisinde ilk 2 derecesinde yer alan sporcular Sırbistan'da gerçekleşecek olan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde edecekler. Aynı zamanda 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne katılabilme hakkı kazanacaklar.
(FOTOĞRAFLI)

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