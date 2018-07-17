17 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
13.00 Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli basın toplantısı düzenleyecek.
GALATASARAY
10.00-17.30 Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Montrö'de yapacağı çift idmanla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam edecek.
20.00 Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Reading ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR
18.00 Bordo mavili ekip, Lokomotiva Zagreb ile hazırlık maçı yapacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
18.30 Turuncu lacivertli ekip, Rus ekibi UFA ile hazırlık maçında karşılaşacak.
KASIMPAŞA
09.00-19.00 İstanbul ekibi yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
ALT LİGLERDE FİKSTÜR ÇEKİMİ HEYECANI
TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi gerçekleştirilecek.
DOWN SENDROMLULAR FUTBOL MİLLİ TAKIMI
- Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Riva'da devam edecek.