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17 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi (görüntülü-fotoğraflı) (ÖZEL) Hikmet Karaman Kayserispor'un yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında...

17 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi (görüntülü-fotoğraflı)

(ÖZEL) Hikmet Karaman Kayserispor'un yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve birikimleri sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar"

(ÖZEL) Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
"Sergen Yalçın ile iyi bir iletişimimiz var"
"2-3 transfer daha yapacağız"

GALATASARAY
11:00 Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar bugün Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak. 

BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah-Beyazlı takım Pendikspor ile Riva'da hazırlık maçı oynayacak 

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR GÜNÜ
21.00  Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu-lacivertliler 3'üncü hazırlık maçını oynayacak
19:00 Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach 

GAZİŞEHİR
16:00 Gazişehir FK hazırlık maçında Rapid Bükreş ile Bolu'da karşılaşacak

KASIMPAŞA
İstanbul ekibinde yeni sezon hazırlıkları sürecek

KAYSERİSPOR
sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı başladı. Sabah kros akşam top ile çalışmalar yapılacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Şampiyonlar Ligi 1'inci Ön Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
- Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda ikinci maçlar oynanacak.

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